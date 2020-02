Milik e Mertens hanno in comune il problema rinnovo, chi sarà il primo?

Non c’è che dire: nonostante il loro sia un ottimo rapporto e la stima, l’amicizia e la lealtà siano padrone e protagoniste, Arek e Dries sono in continua e costante competizione. E sia chiaro: essere l’antagonista sportivo numero uno dell’uomo chiamato Ciro, l’idolo del San Paolo e il miglior realizzatore della storia del Napoli in tutte le competizioni insieme con Hamsik (121 reti), non deve essere proprio il massimo per uno ambizioso come il festeggiato polacco. L’ennesimo esempio? Tutti intenti ad affrontare la questione del rinnovo di Mertens e tutti con il fiato sospeso, a cominciare dai tifosi, ma nel frattempo anche Milik sta discutendo il suo futuro. E come nel caso del compagno, la sua è una situazione in bilico: certo la scadenza è fissata nel 2021 e non a giugno, tra qualche mese, però la storia vive una fase di stallo a causa della clausola rescissoria da 100 milioni che il club vorrebbe inserire e che Arek e i suoi ritengono eccessiva. E siamo alle solite: oggi c’è, sì, ma domani? Fonte: CdS