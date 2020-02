Romano (Pianese): “Dovevo tornare a Napoli, ma poi mi hanno detto che…”

Antonio Romano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Sono a Napoli per un problema alla caviglia e mi sono curato in Campania. Stamattina avevo preparato tutto per partire, alle 8:30 mi hanno chiamato per dire di non partire perché il tampone di King Udoh è risultato positivo. Mi sono allarmato per il mio compagno di squadra, ma sono rimasto qui. King Udoh risiede a Milano, temo sia stato contagiato lì. Al momento la società si sta occupando del ragazzo, come giusto che sia, a noi non è stato comunicato ancora nulla. Ho provato a chiamarlo, ma non mi risponde. Per adesso l’attività è sospesa. Aspettiamo notizie dalla società, a qualcuno è stato consigliato di non uscire di casa per la sicurezza propria e degli altri”.