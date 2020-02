Per Allan, che ha la scadenza fissata nel 2023, dopo un primo approccio non positivo, ci sarà un tavolo di trattative già fissato per il termine della stagione con Juan Arribas, agente argentino del mediano brasiliano, che ha presentato già la sua richiesta, di 4 milioni a stagione che difficilmente verrà raccolta dalla società, intenzionata ad articolare un discorso su più livelli, anche a seconda di quella che sarà la posizione del Napoli nelle coppe per la prossima stagione. Fonte: Il Mattino