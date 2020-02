Napoli-Torino assegnata a Mariani, del quale abbiamo un ottimo ricordo!

Mariani di Aprilia coadiuvato da gli assistenti Bindoni e Caliari, dal IV Uomo Abbattista e al VAR da La Penna e Giallatini, arbitrerà Napoli-Torino, gara che si disputerà Sabato 29 Febbraio alle 20:45, valida per la 26esima giornata di Serie A. Ecco i precedenti con l’arbitro Mariani che vede nell’ultimo, cronologicamente parlando, la gara della svolta per gli azzurri data la vittoria per 2-1 in casa ai danni della Juve.

Napoli-Empoli 2-0 il 26 ottobre 2016

Napoli-Crotone 3-0 il 12 marzo 2017

Spal-Napoli 2-3 il 23 settembre 2017

Crotone-Napoli 0-1 29 dicembre 2017

Udinese-Napoli 0-3 del 20 ottobre 2018

Udinese-Napoli 1-1 del 7 dicembre 2019

Napoli-Juventus 2-1 del 26 gennaio 2020