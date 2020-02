Calaiò: “Napoli, sarebbe un acquisto pazzesco per l’attacco!”

L’ex attaccante del Napoli, Emanuele Calaiò, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, soffermandosi, su quanto sta accadendo in casa azzurra. Le sue parole: “Dries Mertens è un calciatore fondamentale per questa squadra. Fossi nel Napoli lo confermerei e gli proporrei un nuovo contratto. Si tratta di un calciatore fortissimo. Io gli sono amico e so che ama Napoli“.

Calaiò, ha poi aggiunto nel suo intervento a Radio Goal, su radio Kiss Kiss Napoli: “Andrea Belotti sarebbe il nome perfetto per il Napoli, un acquisto pazzesco. Piace tantissimo a Gennaro Gattuso, fa reparto da solo, ma ha anche la capacità di aiutare i compagni di squadra. Si sacrifica molto. Io lo prenderei anche perché non so se Arek Milik resterà in azzurro. Il polacco potrebbe essere tentato da nuove esperienze”.