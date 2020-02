Nel ballottaggio con Milik, Mazzola non avrebbe dubbi. Così si legge nella lunga intervista rilasciata a Il Mattino:

«No, nessun dubbio, io punterei sempre su Dries. Mi piace molto vedere le partite del Napoli, mi piace capire il gioco che fa, come interpreta le gare, mi piace analizzarle. Poi mi ricordo che in campo c’è Mertens, ha sempre la giocata giusta per far saltare ogni schema».