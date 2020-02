Venerato: “Gol storico di Mertens, quel bacio sullo stemma… “

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva dopo il pareggio azzurro contro il Barcellona: “Il gol di Mertens è storico perché ha raggiunto Hamsik nella classifica marcatori di tutti i tempi con la maglia del Napoli. Ha baciato lo stemma del club, potrebbe essere anche un messaggio in periodo di rinnovo. Gattuso spesso lo striglia così come faceva Sarri perché Zielinski a volte pecca di continuità ma sulle sue qualità non ci sono dubbi, è uno dei pochi che usa allo stesso modo destro e sinistro”.

Ha aggiunto: “Gattuso l’ha preparata come contro l’Inter, con grande umiltà. Spesso è il Barcellona che ti costringe a stare basso, in questo caso quella di Gattuso è una scelta, come contro Inter e Juve ha avuto l’intelligenza di stare basso e ripartire, quando non hai la forza di fare un tiki taka come quello dei tempi di Sarri è giusto adattarsi”.