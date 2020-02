Napoli/Barcellona al microscopio, falli, palloni giocati, assist e gol

Il Napoli sfiora l’impresa con il Barcellona, finisce 1-1 al San Paolo, si deciderà tutto al ritorno al Camp Nou. Azzurri avanti con un supergol di Mertens, il sigillo a un primo tempo perfetto in fase difensiva e di grandissima attenzione su ogni pallone. Ben controllato Messi, alla sua prima esibizione in quello che fu il tempio di Maradona: l’argentino sale di livello nella ripresa e si accende nell’azione del gol messo a segno da Griezmann, l’altro asso dell’attacco azulgrana (azione parte per un contatto dubbio di Semedo su Insigne non fischiato dall’arbitro Brych). Gattuso disegna una partita tatticamente perfetta concedendo pochissimo allo squadrone di Setien: un Napoli lucido, generoso e di grande carattere, capace anche di ripartire alla ricerca del successo dopo il pari catalano: tre occasioni limpide, due di Insigne e soprattutto quella di Callejon non concretizzate. A conti fatti il Barcellona fa la partita con il possesso palla che però a lungo è sterile e per numero di occasioni il successo lo avrebbero meritato gli azzurri.Fonte: Il Mattino