In vista del return-match del Camp Nou che si disputerà martedì 18 Marzo alle ore 21,00, il Barcellona contro il Napoli dovrà fare a meno degli squalificati Busquets e Vidal. Il primo era diffidato e con un ammonizione non ci sarà contro gli azzurri, mentre il cileno ex Juventus e Bayern Monaco è stato espulso per somma di ammonizione. Si aggiunge le assenze di Suarez e Dembele e forse anche di Pique per il return-match.

La Redazione