SKY – Gattuso: “Gli abbiamo fatto il solletico, ma abbiamo sbagliato…”

Il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, dopo la partita Champions contro il Barcellona, interviene ai microfoni Sky per il commento alla gara: “Noi siamo stati bravi, potevamo fare meglio su qualche risalita, ma si sa, con loro non devi sbagliare niente, non puoi permetterti di stancarti. Noi adesso dobbiamo preparare la gara con il Torino, poi penseremo al ritorno con il Barcellona, abbiamo il dovere di andarcela a giocare, la qualificazione non è affatto chiusa. Loro sono fortissimi, ma il Napoli ha qualità. L’errore sul gol c’è stato quando Mario Rui ha rotto la linea e doveva intervenire Maksimovic, purtroppo questo non ci è riuscito. Con il palleggio non siamo stati precisi, abbiamo sbagliato dei tempi, e non siamo venuti fuori, quando ci siamo riusciti ci siamo ritrovati dall’ altra parte. Oggi ci hanno fatto il solletico, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, purtroppo abbiamo sbagliato su un episodio e siamo stati puniti. Le loro assenze? Per carità, ce ne hanno da inserire, hanno tanta roba”