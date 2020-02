SKY – Gattuso ha scelto i giocatori che andranno in Tribuna contro il Barcellona

Questa sera si gioca il tanto atteso match allo stadio San Paolo tra il Napoli e il Barcellona, valevole per la gara d’andata degli ottavi di Champions League. Il tecnico degli azzurri ha scelto i tre giocatori che andranno in Tribuna: Karnezis, Lobotka e Lozano. Sulla formazione, come riporta il sto di Gianluca Di Marzio, Zielinski la dovrebbe spunta su Allan. In casa degli iberici Vidal la dovrebbe spuntare su Fati.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Firpo; Arthur, Busquets, De Jong; Messi, Griezmann, Vidal.

La Redazione