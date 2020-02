Gazzetta, Messi stupito dell’accoglienza ma non mancheranno i fischi

Per la prima volta Messi è al San Paolo e a Napoli. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che racconta com’è stato per la Pulce ritrovarsi nella casa che fu di Diego: “In parte stupito dall’accoglienza, Leo Messi ha capito che qui il padre è una divinità come solo in Argentina e dunque bisogna amarlo, rispettarlo e onorarlo. Siamo pronti a scommettere che una rete di Messi sarebbe applaudita dal San Paolo, anche se i fischi (di paura) contro il più grande «Diez» in attività non mancheranno”.