Nazionali femminili e maschili, ecco la situazione con il Coronavirus

Confermate le attività agonistiche previste per la Nazionale, la Under 17 e 19 femminili. Saltato invece lo stage della U 19 maschile, previsto da Mancini. Gli azzurrini erano attesi tra un mese dalla fase elité dell’Europeo di categoria ad Abano Terme. La Figc è pronta a trovare un’altra sede in Italia ma anche ad accettare lo spostamento a Nyon, eventualmente deciso dalla Uefa, che nei prossimi giorni darà una risposta in merito.

La Redazione