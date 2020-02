Setien pensa alla mossa a sorpresa: Ansu Fati o Vidal dal 1′

Ansu Fati è l’uomo dei record. Anzi, sarebbe più giusto definirlo bambino prodigio, perché grazie al gol di dicembre scorso contro l’Inter è diventato il più giovane marcatore nella storia della Champions. Eppure non sembra che questo piccolo grande primato possa convincere Quique Setien a schierarlo oggi dal primo minuto.



LE SCELTE

L’allenatore del Barcellona, infatti, sembra deciso a una piccola modifica del suo sistema di gioco. Abiurare il 4-3-3 per fare spazio al 4-3-1-2 con Vidal alle spalle dei due intoccabili lì davanti: Griezmann e ovviamente Messi. La parabola del cileno negli ultimi mesi è pressoché incredibile. A dicembre, infatti, sembrava già pronto a lasciare Barcellona e a farlo anche con un certo rumore. Polemiche con la dirigenza, problemi in campo, dissidi con il resto dello spogliatoio. Insomma, un mix esplosivo che per certi versi aveva messo l’ex centrocampista della Juve nel mirino delle big europee desiderose di accaparrarselo a prezzo di saldo nel mercato di gennaio. Poi però non se ne è fatto nulla (anche l’Inter ci aveva fatto più di un pensierino) e con l’arrivo di Setien in panchina, il cileno ha ritrovato entusiasmo e serenità (nell’ultima di campionato contro l’Eibar ha giocato tutti i 90 minuti). Ecco perché oggi potrebbe essere lui la mossa a sorpresa dell’allenatore dei catalani per sparigliare le idee tattiche di Gattuso. Fonte: Il Mattino