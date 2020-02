Napoli/Torino “regolare”, ma senza i sostenitori granata

Si ipotizzava anche l’ipotesi porte chiuse, ma al momento, le manifestazioni sportive in Campania non prevedono limitazioni. Magari, sabato sera, qualcuno rinuncerà allo stadio (in molti questa sera arriveranno con le mascherine), di sicuro la restituzione dei soldi non è contemplata e quindi la risposta alle richieste è stata negativa, anche perché Napoli non può essere considerata area a rischio contagio. Ed è il motivo per cui, al momento, Napoli/Torino, prevista appunto sabato sera, si giocherà regolarmente con gli spettatori. Va da sé, che la trasferta sarà vietata ai tifosi granata.