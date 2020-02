Kostas Manolas: “Il gol al Barcellona? Emozione da ripetere”

Il difensore del Napoli Kostas Manolas ha già affrontato il Barcellona, quando vestiva la maglia della Roma e fu il protagonista principale. Fu infatti il giocatore greco a realizzare di testa la rete della qualificazione a spese degli spagnoli. “Quel gol agli spagnoli? Sarebbe un emozione da ripetere, ma il mio compito è quello di on far segnare gli avversari. Contro il Barcellona sappiamo che sarà una sfida molto difficile, ma nulla è impossibile. Sappiamo perfettamente che per fermare Messi e i suoi compagni di squadra dovremo disputare una partita perfetta, però noi siamo pronti”. Così disse Manolas nel dopo partita di Brescia, vinto dal Napoli in rimonta per 1-2.

La Redazione