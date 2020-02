Il Roma – A. Sacco: “Punto che fa morale del Napoli Primavera contro la Roma”

ROMA –NAPOLI 3-3

ROMA (4-3-3) – Zamarion 6; Calafiori 6,5, Bianda 5,5, Parodi 5,5, Trasciani (C) 6,5 (79’ Buttro s.v.), Nigro 5 (45’ Bove 6), Simonetti 6 (83’ Satriano s.v.), Tripi 6 (84’ Darboe s.v.), D’Orazio 6, Estrella Galeazzi 6,5, Zelewski 6,5 (79’ Ciervo 6) A disp. Boer, Plesienowicz, Buttaro, Semeraro, Bove, Darboe, Ciervo, Bamba, Satriano, Milanese, Astrologi, Tommasini All. De Rossi A. 6

NAPOLI (3-5-2) – Idasiak 6,5; Zanon 5,5, Costanzo 5,5, Ceparano 6, Zanoli (C) 5,5 D’Onofrio 5,5 Vrikkis 6 (72’ Cioffi 5,5), Sami 6, Vianni 7 (83’ Virgilio s.v.), Labriola 6,5 (65’ Mamas 6), Marrazzo 6 (83’ D’Amato s.v.) A disp. Mancini, Potenza, Tsongui, Mamas, Virgilio, D’Amato, Cavallo, Cioffi, Bozhanaj All. Angelini 6,5

Marcatori: 9’ Trasciani (R); 30’ Calafiori (R); 36’ Vianni (N); 37’ Labriola (N); 47’ Vianni (N); 48’ Estrella Galeazzi

Arbitro: Antonio Costanza di Agrigento; Ass1: Gabriele Nuzzi di Valdarno; Ass2: Dario Garzelli di Livorno

Note: Recupero: 2’ p.t.; 5’ s.t.

ROMA – Inizio subito aggressivo della Roma di De Rossi, presso il campo “Tre Fontane” contro il Napoli, dove Zalewski riceve palla e da pochi passi manda la palla sul fondo. La rete arriva per i padroni di casa su azione da corner, assist di Calafiore e Trasciani segna da pochi passi. Gli azzurri provano a rispondere con Vrikkis, ma la difesa della Roma, prima non impeccabile, poi si salva in extremis. La squadra di Alberto De Rossi continua a creare palle gol e sfiora il raddoppio con D’Orazio, diagonale che termina di poco sul fondo. I giallorossi raddoppiano con la splendida rete di Calafiori al volo, nulla da fare per Idasiak e sempre su azione da calcio d’angolo. I partenopei al primo tentativo accorcia le distanze, Vianni con un diagonale vincente supera Zamarion. Dopo un minuto pareggia il Napoli, Labriola riceve palla, supera un avversario e batte sotto l’incrocio il portiere giallorosso. I giallorossi sembrano sulle gambe, gli azzurrini sfiorano la terza rete con Marrazzo, il diagonale termina fuori di poco. Nel recupero i partenopei addirittura ribaltano il match con la rete di testa e sempre di Vianni su azione da calcio da fermo. La Roma entra subito forte nel secondo tempo e pareggia con Estrella Galeazzi, sempre su calcio d’angolo, fattore che il Napoli sta soffrendo tanto. I giallorossi sfiorano ancora la rete con Trasciani, ma manda alto da pochi passi, sempre su corner. La Roma continua a spingere, tiro al volo di Calafiori e palla che finisce di poco sul fondo. I partenopei replicano con Marrazzo che su assist di Vianni calcia debole, blocca Zamarion. Partita ricca di emozioni, i padroni di casa vicini al gol, con Parodi prima e Trasciani poi, si salva la difesa azzurra in extremis. I ragazzi di Angelini però spingono e Vrikkis sfiora il gol, calcia da posizione angolata, palla alta sopra la traversa. Ancora il Napoli prova ad attaccare, stavolta con Vianni, ma invece di servire Marrazzo, calcia da posizione defilata, blocca Zamarion. Il neo entrato Ciervo va con un tiro-cross che scheggia la traversa. Al triplice fischio c’è la soddisfazione dei partenopei di essere usciti da Roma con un punto. Sabato prossimo scontro diretto contro il Chievo Verona al “P. Ianniello” di Frattamaggiore.

PARTITA PRIMAVERA 1

Cagliari-Torino 1-0

Inter-Genoa 3-0

Empoli-Sassuolo 1-1

Sampdoria-Bologna 4-2

Juventus-Pescara 1-0

Atalanta-Lazio rinviata

Chievo Verona-Fiorentina rinviata

Roma-Napoli 3-3

Classifica Primavera 1 – Atalanta 48, Cagliari 45, Inter 38, Juventus 35, Sampdoria 31, Roma 30, Genoa 28, Empoli 27, Bologna 25, Lazio e Sassuolo 24, Torino 22, Fiorentina 21, Pescara 15, Napoli 13, Chievo Verona 12

. Chievo Verona, Fiorentina, Atalanta e Lazio una gara in meno

Alessandro Sacco