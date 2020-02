Chiariello: “Possibile Juve-Inter trasmessa in chiaro? Lo dice il Governo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, ecco le sue parole: “C’è una possibilità che Juve-Inter possa essere messa in chiaro: lo dice il Governo. L’emergenza sanitaria c’è, devo rimbeccare tutta quella gente che sta facendo contro informazione, l’allarmismo eccessivo crea problemi, ma tutti quelli che dicono “Che sarà mai?” in una Nazione di 60 milioni di persone, il 3% sono 180mila morti: cifre pazzesche, la pandemia esiste. E’ un virus non conosciuto il cui antidoto arriverà solo in un paio d’anni, l’allarme è reale. Bisogna assolutamente prendere le necessarie misure che metteranno in ginocchio l’economia. Il calcio adesso senza pubblico, non sarà calcio”.