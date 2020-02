Due esperti reporter si esprimono sulla sfida tra Napoli e Barcellona.

Vieri Capretta, reporter Napoli : “Non è stata una stagione facile per il Napoli, che però ha collezionato sei vittorie nelle ultime sette partite e ha finalmente trovato costanza nella formazione nei risultati. I partenopei hanno faticato contro le più piccole, ma in casa hanno battuto squadre come Liverpool e Juventus e metteranno a dura prova anche il Barcellona. Il San Paolo può sempre essere un fattore e aiutare il Napoli a vivere un’altra grande serata in Europa.”

Graham Hunter, reporter Barcellona : “Il Barça ha avuto difficoltà in trasferta nelle ultime UEFA Champions League, ma l’ultimo viaggio in Italia alla sesta giornata di questa edizione si è concluso con un 2-1 sull’Inter. Va notato che quattro giocatori di quella formazione non sono neanche più in squadra. Lionel Messi è reduce dai quattro gol segnati contro l’Eibar (settimo poker con il Barça), ma forse conteranno di più il pressing e la difesa che i blaugrana riusciranno a mettere in atto.”

Uefa.com