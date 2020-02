Champions League – Bayern Monaco show: 3-0 al Chelsea, Quarti in tasca

Che Bayern Monaco! I tedeschi vincono 3-0 in casa del Chelsea nell’andata degli Ottavi di Finale di Champions League e ipotecano la qualificazione ai Quarti di Finale. I tedeschi risolvono la pratica nella ripresa con la doppietta di Gnabry al 50′ min e al 54′ min e la rete di Lewandowski al 76′ min. Nel finale gli inglesi restano pure in 10 uomini per l’espulsione di Marcos Alonso. I tedeschi vedono ormai i Quarti di finale ad un passo, ai Blues servirà un miracolo per ribaltare il risultato al ritorno