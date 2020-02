SCUOLA CALCIO INTERNAPOLI – Successo di misura per l’Under 15 di Passariello

Vittoria di misura per i nostri Under 15 allenati da Mister Passariello che superano la Puteolana 1909 per 1-0, nella gara valevole per la 17ª Giornata del Campionato Regionale. Successo che dà morale alla squadra dopo un periodo non semplice dopo due risultati negativi, ma capace di rialzarsi e non mollare mai contro un avversario coriaceo. Primo tempo combattuto per tutte e due le compagini, riuscendo a gestire il grado di sofferenza al meglio e senza sbilanciarsi troppo, però nella ripresa esce fuori il carattere dei nostri bianco azzurri che si prendono le redini della gara. La scossa arriva dalla traversa colpita da Marigliano, seguita successivamente dai mancati gol di Impesi e Vallefuoco, ma il destino della partita ci sorride e ci regala il match point da calcio di rigore, firmato da Marigliano a calciare il pallone in fondo alla rete. Ritorna il sorriso al nostro gruppo che non si è mai fatto abbattere, lavorando sodo e sempre con spirito di abnegazione in allenamento.

La Redazione