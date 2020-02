Con Insigne in Champions notti magiche, ha già fatto 10

Insigne è quello delle notti magiche moderne, le vive da dentro, ci sale con pennellate d’autore (sono state 10 in 28 presenze), come a Madrid, al «Santiago Bernabeu» come per lui divenne il «Prado»: strappò la tela alla partita, la dipinse con una treaettoria che pareva un arcobaleno, da trentacinque metri o anche quaranta. E affinché restasse qualcosa di suo, in questa Champions inebriante, Insigne s’è travestito da « monello» al Parco dei Principi (azzurri), in un 2-2 doloroso nel finale, però prima denso della sua fantasia, capace di abbagliare anche Klopp, un anno e mezzo fa ma anche nel 2019, in quelle due sfide in cui ci hanno pensato gli altri. « Noi che siamo diventati un po’ la bestia nera del Liverpool, al quale abbiamo strappato quattro punti su sei, sappiamo di dover giocare una partita stratosferica, come quelle disputate contro i campioni d’Europa» . Fonte: CdS