PRIMAVERA 1 – Roma-Napoli 3-3, ecco le pagelle de “ilnapolionline.com”

Il Napoli Primavera di Angelini pareggia per 3-3 al “Complesso Tre Fontane” contro la Roma, in una sfida davvero ricca di gol ed emozioni. I giallorossi per la prima mezz’ora domina come gioco e possesso palla e passa con le reti di Trasciani e Calafiori su azione da corner. Gli azzurrini però mostrano coraggio e personalità e ribaltano il match con la doppietta di Vianni e nel mezzo quella di Labriola. I padroni di casa però pareggiano con Estrella, sempre su sviluppi da corner. La Roma va più volte vicini alla quarta rete, ma anche i partenopei attaccano, ma manca la precisione con Vrikkis, oppure mancanza di altruismo con Vianni. Un pari che non serve per muovere la classifica, però fa morale in vista della sfida di sabato contro il Chievo Verona. Ecco le pagelle della sfida della Capitale.

Roma (4-3-3) – Zamarion 6; Calafiori 6,5, Bianda 5,5, Parodi 5,5, Trasciani (C) 6,5 (Buttaro s.v.), Nigro 5 ( Bove 6), Simonetti 6 (Satriano s.v.), Tripi 6 (Darboe s.v.), D’Orazio 6, Estrella Galeazzi 6,5, Zelewski 6,5 (Ciervo 6) A disp. Boer, Plesienowicz, Buttaro, Semeraro, Bove, Darboe, Ciervo, Bamba, Satriano, Milanese, Astrologi, Tommasini All. De Rossi A. 6

Idasiak 6,5 – Il Napoli subisce tre gol, non per colpa del portiere polacco, anzi dimostra come sempre grande solidità tra i pali e compie ottimi interventi decisivi. Un punto che fa morale in vista del finale di stagione che si dovrà puntare alla salvezza.

Zanon 5,5 – Nel primo tempo la Roma sfonda sulle fasce e il terzino destro soffre le incursioni dei giallorossi. Meglio nella ripresa dove corre pochi rischi e difende con più ordine.

Costanzo 5,5 – Come per il laterale destro, lo stesso discorso vale anche per il mancino classe 2002. Con il passare del tempo prende più fiducia e impedisce a Bove di incidere come avrebbe voluto.

Ceparano 6 – Nelle partite precedenti aveva sofferto in fase di copertura, oggi invece contro un avversario di livello lotta come un leone fino alla fine della partita. Per Angelini è un segnale incoraggiante in vista del finale di stagione.

Zanoli 5,5 – In generale il difensore centrale non ha demeritato, però poteva fare molto meglio, soprattutto sulle azioni da palla inattiva, dove la Roma è apparsa più organizzata. Nella ripresa limita i danni e dimostra tutta la sua attenzione.

D’Onofrio 5,5 – La prestazione del difensore centrale è stata quasi positiva, però sulla terza rete si perde la marcatura di Estrella che fa il 3-3. Per il resto ha dimostrato progressi dopo le ultime partite.

Vrikkis 6 – Il laterale cipriota, fino alla mezz’ora, non era entrato in partita, poi inizia a mettersi in evidenza. Suo l’assist per il gol di Vianni e poi si fa vedere in avanti. Nella ripresa sfiora l’euro gol da posizione defilata, palla che sfiora la traversa. (Cioffi 5,5 – Entra in campo l’esterno offensivo classe 2002, ci mette tanto impegno, ma riesce ad incidere in attacco)

Sami 6 – L’ex Inter Allievi, rispetto alla sfida contro l’Empoli, ci mette più verve in più in mezzo al campo e tiene botta alla squadra della Roma. Fino alla fine si mette a disposizione della squadra ed esce dal campo più rinfrancato.

Vianni 7 – La punta ex Virtus Entella, si conferma che quando ha le occasioni per far gol, lui c’è sempre. Segna la terza rete alla Roma, confermandosi la sua bestia nera. Splendida la rete di testa e con il diagonale. Peccato che in contropiede nel secondo tempo non passa a Marrazzo, ma comunque prova davvero convincente. (Virgilio s.v.)

Labriola 6,5 – Il trequartista del Napoli ha giocato una partita davvero di spessore. Suo il diagonale che porta il match sul 2-2 e sua la punizione dove Vianni realizza la terza rete. La tecnica non si discute, gli manca la continuità, oggi si è visto che davvero non è poca. (Mamas 6 – Il mediano cipriota entra in campo per tenere testa a livello fisico alla Roma e il suo compito lo svolge al meglio e con la giusta tenacia)

Marrazzo 6 – Il classe 2002 oggi non ha avuto molte occasioni per mettersi in mostra, però nel complesso ha dimostrato di essere nel vivo del gioco. Sfiora il gol del 2-3 nel primo tempo e va vicino alla rete anche nella ripresa. Vianni no gli serve la palla, ma oggi più nel vivo del gioco. (D’Amato s.v.)

All. Angelini 6,5 – Le ultime partite contro Bologna, Inter ed Empoli avevano lanciato segnali poco graditi al mister e anche la prima mezz’ora contro la Roma, la musica non era cambiata. Poi gli azzurrini giocano con grande determinazione e se ci fosse stato un pizzico di convinzione, si poteva anche fare il colpaccio. Sempre complicata la salvezza, ma oggi la squadra non lo ha tradito per impegno e generosità.

A cura di Alessandro Sacco