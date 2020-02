Gennaro Gattuso a Sky: “Non vedo l’ora di giocare la partita contro il Barcellona”

Ai microfoni di Sky a più di 24 ore dalla sfida contro il Barcellona, valevole per l’andata di Champions League, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso parla del momento dei suoi ragazzi. “Setien? Con lui in panchina il Barcellona palleggia molto meglio e pressa molto le squadre avversarie. Io personalmente non vedo l’ora che si giochi questa partita, perchè sono eventi davvero unici e irripetibili. Su Messi dico che è un calciatore straordinario, sul piano tecnico è fortissimo, ma è un esempio per tutti i compagni, mai una parola fuori posto, davvero unico. Alla mia squadra chiedo di avere più coraggio, giocare con il massimo rispetto, però essere attenti dal primo all’ultimo minuto. Solo con queste prerogative puoi ottenere un ottimo risultati, però guai a pensare che solo Messi è l’unico da temere”.

La Redazione