Per Callejon la sfida col Barça è un derby: Voluto fortemente da Benitez…

Torna Callejon contro il Barcellona, una partita speciale per lui che è un ex del Real Madrid: l’esterno d’attacco azzurro è cresciuto nel settore giovanile dei Blancos dal 2002 al 2006. Nel 2011 è arrivato nella prima squadra del Real dall’Espanyol: ha giocato due stagioni vincendo una Liga e una coppa di Spagna, prima del passaggio al Napoli nell’estate del 2013 fortemente voluto da Benitez. Con il Barcellona ha giocato da avversario sette volte, tenendo presenti oltre alle sfide con la maglia del Real Madrid anche quelle precedenti nei tre anni con l’Espanyol quando riuscì a segnare anche una rete contro gli azulgrana.



IL RILANCIO DI JOSÈ

Quest’anno ha segnato solo due reti in campionato, la prima nella partita di esordio contro la Fiorentina e la seconda con il Lecce. La settima stagione con il Napoli, quasi certamente l’ultima visto che è in scadenza di contratto e non rinnoverà. Con Gattuso è ritornato sui suoi abituali livelli di rendimento confermando il suo ruolo prezioso per gli equilibri di squadra: il suo contributo è fondamentale nella fase di non possesso per la sua facilità di corsa e le sue qualità in copertura. Fonte: Il Mattino