Marelli: “Maresca e Guida fiori all’occhiello dell’arbitraggio campano!”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luca Marelli, ex arbitro: “Elmas era in fuorigioco di circa mezzometro abbondante, è una dinamica abbastanza strana. A Napoli ci sono due arbitri top Guida e Maresca, due candidati per Juventus-Inter. Sono il primo ad essere contento della crescita di Guida, è diventato un arbitro eccezionale anche grazie a Rizzoli. Maresca è sempre stato un vorrei ma non posso, si è svegliato e sta facendo un’ottima stagione. Fiorentina-Milan? Se Calvarese non avesse fischiato il calcio di rigore, il VAR non sarebbe intervenuto. Per me c’è rigore”.