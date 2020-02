Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Il Napoli Under 17 punta sempre sul collettivo”

La sosta per il Napoli Under 17 arriva nel momento migliore di una serie di risultati utili di fila, compreso l’ultimo di Pescara dov’è uscito imbattuto con il punteggio di 1-1. Gli azzurrini, dopo un inizio di stagione, alterno a livello di gioco e di risultati, ha trovato la quadratura del cerchio, grazie al collettivo e alla bravura del suo allenatore Carnevale. Ben in fase offensiva, ma anche la difesa sta ottenendo dei buoni risultati, solo la Roma ha numeri migliori nel girone C. La classifica al momento darebbe la possibilità ai 2003 di qualificarsi direttamente alle final-eight senza passare per i play-off, primo mini obiettivo raggiunto in stagione. Non c’è un giocatore che eccelle su tutti, ma è il collettivo il punto di forza, come confermano i risultati dell’ultimo mese e mezzo. Dopo la sosta “forzata” per via delle squadre dispari, ci sarà l’impegno casalingo contro il fanalino di coda Lecce, occasione per tenere la seconda piazza in solitaria e a seguire trasferta sul campo della Juve Stabia. Sulla carta un calendario non difficile, visto il valore degli azzurrini, ma a questi livelli, ogni sfida va affrontata da squadra e Massimo Carnevale lo ripeterà come un mantra ai suoi ragazzi.

Alessandro Sacco