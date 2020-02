Cuomo: “Il più grande in assoluto presente, passato e futuro, è Maradona!”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Italo Cuomo, storico fotografo Napoli: “Ho digitalizzato le foto degli avvenimenti più importanti. La foto più bella in campo è quella della punizione contro la Juventus. Quella fuori dal campo è quando mi presentai da lui, a casa sua, dove c’era Cecilia che mi disse che era impegnato, io entrai nonostante Diego si stesse facendo un bagno in vasca con Giannina, chiesi l’autorizzazione per pubblicarle e lo feci. Napoli-Barcellona? Diego segue molto il Napoli, non ha mai tagliato il cordone ombelicale con la squadra e la città. Ha parte della famiglia qui, non ha mai tagliato i rapporti. Messi e Ronaldo sono i più grandi calciatori attuali, ma il più grande in assoluto presente, passato e futuro è Maradona“.