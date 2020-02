COPPA ITALIA – Probabile rinvio a Maggio la sfida Napoli-Inter

Il calcio italiano in questo momento è in difficoltà come calendario, a causa del coronavirus e trovare date per i recuperi delle partite non sarà semplice. Secondo le pagine de “il Corriere della Sera”, il match di ritorno di Coppa Italia del 5 Marzo tra il Napoli e l’Inter, potrebbe essere rinviato addirittura al 13 Maggio, così come per Juventus-Milan. Lega e Federcalcio così farebbero giocare per il 5 Marzo le partite rinviate nello stesso giorno. La finale di Coppa Italia a Roma si disputerebbe il 20 Maggio.

La Redazione