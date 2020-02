Serie B: La Salernitana e il Chievo salgono in zona play-off

Domenica 23 febbraio ore 15:00

Pordenone-Chievo 0-1 Garritano (C) 12′

Salernitana-Livorno 1-0 Djuric (S) 6′

Pordenone-Chievo. Al primo vero affondo i clivensi sbloccano il punteggio col bellissimo tiro a giro di Garritano da fuori area, al 22′ Tremolada si libera in area e calcia a botta sicura centrando un difensore avversario. Col passare dei minuti la reazione del Pordenone non arriva così al duplice fischio si va a riposo col vantaggio ospite. Nella ripresa Djordjevic cerca l’eurogoal con una girata di prima intenzione ma Di Gregorio si dimostra provvidenziale, al 78′ Vignato svetta più in alto di tutti e di testa cerca il goal con Di Gregorio che respinge contro la traversa. Nel finale non arriva la replica livornese così al triplice fischio la Salernitana si aggiudica la contesa.

Salernitana-Livorno. Già al 6′ il match si sblocca col colpo di testa di Djuric sul perfetto traversone di Lopez, al 18′ lo stesso Lopez cerca l’azione personale e arrivato al limite lascia partire un diagonale a lato di pochissimo. Al 33′ Kiyine crossa in area per Djuric che colpisce a botta sicura ma Silvestre in ripiegamento difensivo salva quasi sulla linea, nel finale di tempo non arriva la reazione toscana così al duplice fischio si va a riposo con i campani in vantaggio. Nei secondi 45 minuti Ferrari crossa per Billong ma Micai in volo salva i suoi, al 62′ Kiyine carica il destro e lascia partire un missile che Zima disinnesca in tuffo. Nel finale sugli sviluppi di un corner Pogeba cerca il pareggio ma Semper si dimostra provvidenziale chiudendo la sfida con la vittoria clivense.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Benevento 60-Frosinone 43-Spezia 41-Salernitana 39-Cittadella 39-Crotone 37-Chievo 37-Pordenone 36-Entella 35-Empoli 33-Perugia 33-Pescara 32-Juve Stabia 32-Ascoli 31*-Venezia 31-Pisa 30-Cremonese 26*-Cosenza 23-Trapani 20-Livorno 14

*Una gara da recuperare