Napoli-Salernitana: dopo il turno di sosta, dovuto agli impegni della Nazionale di categoria, si riparte nel campionato Under 16 col derby campano.

Alle ore 13 al centro sportivo “Kennedy” è in programma il derby tra il Napoli e la Salernitana valido per la 19° giornata del campionato Under 16 A e B, girone C. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

Marco Lepore