Nel momento più importante Fabian ha riposto alla sua maniera

Fabian Ruiz è tornato nel momento più importante, alla vigilia della partita di Champions League con il Barcellona. Una sfida speciale per lo spagnolo che i catalani li ha affrontati nella Liga con il Betis Siviglia.



GIOIELLO DI MERCATO

L’eurogol al Rigamonti contro il Brescia sotto gli occhi degli emissari del Real Madrid presenti allo stadio per osservare da vicino il centrocampista azzurro. Fabian Ruiz, secondo il quotidiano As, già da mesi è nel mirino del club più titolato del mondo, il cui obiettivo è di ringiovanire il centrocampo nel prossimo calciomercato estivo. Il nome in cima alla lista, elemento molto gradito all’allenatore Zinedine Zidane. Il Napoli, intanto, se lo tiene stretto: lo spagnolo acquistato dal Betis Siviglia nell’estate 2018 per 30 milioni (pari all’entità della clausola rescissoria) ha un contratto di altri tre anni che scadrà nel 2023.

E il club azzurro sta lavorando sul rinnovo con l’inserimento di una clausola rescissoria da 150 milioni. La trattativa proseguirà e ci sarà da trovare la convergenza proprio sull’entità della clausola che gli agenti del giocatore vorrebbero più bassa. Intesa da perfezionare anche sull’ingaggio che attualmente è di 2.5 milioni: trattativa, quindi, che andrà avanti senza fretta alla ricerca dell’intesa. Fabian è un gioiello di mercato del Napoli e il suo valore è di 90 milioni, triplicato rispetto alla cifra di acquisto. Fonte: Il Mattino