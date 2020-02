Liga: Simeone aggancia il Siviglia al terzo posto in classifica

Domenica 23 febbraio ore 12:00

Osasuna-Granada 0-3 Machis (G) 4′ 28′, Foulquier (G) 41′

Ore 14:00

Alavés-Athletic Bilbao 2-1 R. Garcia (B) 17′, L. Perez (A) rig. 28′, Ely (A) 91′

Ore 16:00

Valladolid-Espanyol 2-1 Ramirez (V) 77′, Guardiola (V) 83′, Embarba (E) rig. 93′

Ore 18:30

Getafe-Siviglia 0-3 Ocampos (S) 43′, Fernando (S) 67′, Kounde (S) 75′

Ore 21:00

Atletico Madrid-Villarreal 3-1 Alcacer (V) 16′, Correa (A) 40′, Koke (A) 64′, Joao Felix (A) 74′

Osasuna-Granada. Al primo affondo la squadra ospite sblocca il punteggio con siluro sotto l’incrocio di Machis, al 28′ arriva il raddoppio del Granada con la doppietta di Machis che aggancia in area e insacca nell’angolino. Nel finale id tempo arriva il tris ospite con la rasoiata di Foulquier che sfrutta l’assist di Herrera chiudendo i primi 45 minuti sul 3-0. Nella seconda frazione l’Osasuna non riesce a reagire così il Granada amministra il possesso palla, neanche nel finale la formazione di casa riesce a tornare in partita così al triplice fischio gli ospiti si aggiudicano la contesa.

Alavés-Athletic Bilbao. La squadra ospite prova ad alzare il ritmo sin dalle prime battute e al 17′ Raul Garcia sblocca il punteggio con un preciso tiro a fil di palo. Al 28′ arriva il pareggio dei padroni di casa col penalty trasformato da Lucas Perez che spiazza Simon. Nel finale di tempo nessuna delle due squadre riesce a segnare così al duplice fischio si va a riposo in parità. Nella seconda frazione Berchiche cerca gloria personale con un missile da fuori area alto non di molto. Nel finale però arriva il goal-vittoria dell’Alavés con Rodrigo Ely che sugli sviluppi di un piazzato regala i 3 punti ai padroni di casa.

Valladolid-Espanyol. Il primo brivido arriva al 6′ col tentativo aereo di Calleri a lato di poco. Al 25′ Espanyol in 10 uomini per l’espulsione di David Lopez che in pochi minuti ha ricevuto 2 gialli. Nel finale di tempo nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il punteggio così al duplice fischio si va a riposo senza reti. Nei secondi 45 minuti Raul Garcia si lancia in contropiede e arrivato in area calcia a fil di palo impegnando Diego Lopez ma sulla ribattuta Ramirez sblocca il punteggio con un facile tap-in. All’83’ arriva il raddoppio del Valladolid col bellissimo tiro nell’angolino di Sergio Guardiola. Nel finale Embarba accorcia le distanza su calcio di rigore ma è troppo tardi per una rimonta così al triplice fischio il Valladolid conquista i 3 punti.

Getafe-Siviglia. Il primo pericolo arriva al 6′ col tentativo di Fernando sul quale Soria si supera in tuffo. Al 18′ Damian Suarez cerca l’angolino dal limite dell’area ma la sfera termina sul fondo di pochissimo. Col passare dei minuti la squadra ospite alza il ritmo e al 43′ Ocampos sblocca il punteggio con un siluro sotto l’incrocio che chiude i primi 45 minuti. Nella seconda frazione arriva il bis andaluso col perfetto colpo di testa di Fernando che sfrutta l’assist di De Jong. Al 75′ Kounde firma il tris siviglista con una precisa rasoiata che si insacca nell’angolino. Nel finale non arriva la replica madrilena così al triplice fischio gli ospiti conquistano la vittoria.

Atletico Madrid-Villarreal. La squadra ospite alza il ritmo e al 16′ si porta in vantaggio col missile di Paco Alcer che si insacca a fil di palo a Oblak battuto. Al 30′ Savic svetta più in alto di tutti e cerca il pareggio ma Asenjo si supera in volo. Nel finale di tempo Angel Correa firma l’1-1 sfruttando il perfetto assist di Vrsaljko che chiude i primi 45 minuti in parità. Nella ripresa arriva il sorpasso colchonero col colpo di testa di Koke sul cross i Correa. Al 74′ i padroni di casa realizzano il tris col preciso tiro dai 20 metri di Joao Felix che trafigge Asenjo. Nel finale non arriva la reazione del Subamrino Amarillo così Simeone aggancia il Siviglia al terzo posto.

Classifica provvisoria

Barcellona 55-Real Madrid 53-Atletico Madrid 43-Siviglia 43-Getafe 42-Real Sociedad 40*-Villarreal 38-Valencia 38-Granada 36-Levante 32-Athletic Bilbao 31-Osasuna 31-Betis 30-Alavés 30-Valladolid 29-Eibar 24*-Celta Vigo 24-Mallorca 22-Leganés 19-Espanyol 19

*Una gara da recuperare il 10 marzo alle ore 20:00