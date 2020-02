Dall’ Inghilterra – Fabian Ruiz, i suoi sono estimatori di lusso

Le sirene spagnole sono ormai più che note, Real e Barcellona hanno da un po’ i radar puntati su Fabian Ruiz, giovane centrocampista del Napoli. Ma lo spagnolo sembra avere estimatori di lusso anche in Inghilterra. Il Sunday Express scrive di un forte interesse del Manchester City per il talento iberico e, sempre stando a quanto riportato dal media inglese, il Napoli valuterebbe Fabian Ruiz circa 95 milioni di euro. La situazione contrattuale del giocatore con il Napoli non è ancora del tutto definita. Il nodo pare essere la clausola. L’intenzione di De Laurentiis, infatti, è quella di inserirne una da 180 milioni di euro e la cosa non pare essere gradita all’enturage del calciatore.