SCUOLA CALCIO INTERNAPOLI – Vittoria preziosa per l’Under 14 Genfra

Vittoria preziosa per i nostri Under 14 GENFRA allenati da Mister Della Ragione che battono La Nuova Napoli Nord per 2-0, nella gara valevole per la 14ª Giornata del Campionato Provinciale. Superata egregiamente l’insidiosa prova alla quale erano chiamati i nostri ragazzi, bravi a mettere ordine in campo e mantenere la concentrazione necessaria per i 3 punti. Marcature aperte dalla realizzazione Cotuogno, mettendo la sfida in discesa, con chiusura allo scoccare dell’ultimo minuto di gioco di Mangiapia, consolidando la conquista del bottino pieno.

La Redazione