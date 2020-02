SERIE A – Roma-Lecce, formazioni ufficiali. Liverani punta su Lapadula

In una giornata dove molte partite sono state rinviate per il coronavirus, alle ore 18,00 allo stadio Olimpico si giocherà la sfida tra la Roma e il Lecce. I padroni di casa hanno bisogno di punti e di morale dopo le ultime amare prestazioni, i salentini invece per confermare l’ottimo momento in campionato. Ecco le formazioni ufficiali.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Peres, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Lecce (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Deiola, Petriccione, Majer; Mancosu, Barak; Lapadula. All. Liverani

La Redazione