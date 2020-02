Top e flop di Brescia/Napoli, sono due le insufficienze azzurre

Un rigore il Napoli non lo vedeva da settembre, dalla gara di Lecce. 20 partite fa. Insigne è il leader di questo Napoli che rinasce, nel senso che è chiaro che è lui che si prende sulle spalle ogni cosa sul campo. Bene il lavoro in mediana, anche se c’è qualcosa da rivedere sul gol su calcio d’angolo del Brescia: lì resta imbambolato Manolas, ma anche quelli della prima linea. Qualche difficoltà di Politano che si impegna, e non poco, a fare anche quello che fa Callejon, ma manca ancora nello spunto. Ancora una volta meglio Mertens che Milik. L’impressione è che Gattuso abbia davveri fatto poco turnover pensando al Brescia e molti di quelli che hanno vinto qui giocheranno martedì sera in Champions.

6 OSPINA



6,5 DI LORENZO



6 MANOLAS

6,5 MAKSIMOVIC



6 MARIO RUI



7 FABIAN RUIZ



6 DEMME



6 ELMAS



5,5 POLITANO



6 MERTENS



6,5 INSIGNE



5,5 MILIK



6 ZIELINSKI



sv ALLAN



7 GATTUSO