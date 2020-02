Segnale importante di continuità del Napoli a Brescia

Il Napoli bissa il successo di Cagliari, vittoria in rimonta a Brescia: segnale di continuità e aggancio alla zona Europa Laegue (gli azzurri sono momentaneamente sesti in attesa che giochino tutte le dirette rivali) una buona iniezione di fiducia per il match di Champions martedì contro il Barcellona. Un grande secondo tempo dopo i primi 45 minuti deludenti: gli azzurri piazzano l‘uno-due vincente in meno di 5 minuti. Buona risposta anche caratteriale: evitata la trappola delle piccole e superata la squadra di Lopez che si giocava una delle ultime carte in chiave salvezza.

IL CAMBIO DI PASSO

Al rientro dagli spogliatoi il Napoli cambia decisamente passo: riparte in maniera molto più intensa e velocizza gli scambi in attacco. Atteggiamento diverso e molto più convinto che frutta l’uno-due di Insigne su calcio di rigore e di Fabian Ruiz che firma un altro gioiello dopo quello all’Inter in coppa Italia. Una risposta forte in avvio di ripresa dopo un primo tempo privo di sussulti in fase offensiva e chiuso sotto di una rete messa a segno da Chancellor di testa da calcio d’angolo. Il Napoli ritrova sicurezza e gioca con più audacia proponendosi al tiro con continuità: il Brescia allarga un po’ gli spazi e fioccano così le occasioni da rete per gli azzurri. Il Brescia con il passare dei minuti si rianima, negli ultimissimi minuti Gattuso rilancia Allan, dopo averlo escluso dai convocati per Cagliari, al posto di Demme ma il Napoli tiene senza soffrire. Fonte: Il Mattino