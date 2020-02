Carlo Ancelotti: “Napoli-Barcellona? Sarò una sfida molto incerta”

Nel corso di Radio Deejaj è intervenuto l’ex allenatore del Napoli, ora tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti sul momento degli azzurri in vista della sfida di martedì in Champions League contro il Barcellona.

Il Napoli? “Lo seguo ancora e lo seguirò sempre. Sta facendo molto bene, sono felice che Fabian Ruiz abbia ritrovato la condizione migliore. Adesso c’è questa bella sfida con il Barcellona, che è molto meno prevedibile di quello che ci si potrebbe aspettare”.

Sarri? “Ho sentito le parole di Maurizio. Ci sono dei giocatori che devi mettere in campo per farli rendere al meglio, perché sono determinanti. Il calcio è tutto, difesa, attacco e contropiede. Nel calcio è tutto buono, non c’è un sistema di gioco vincente. Ci sono tante cose da fare e le devi fare in base alle caratteristiche dei tuoi giocatori”.

La Redazione