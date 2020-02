Il piano di Gattuso era quello di vincerla a centrocampo

IL CENTROCAMPO

Il piano di Ringhio prevede anche l’inserimento al tiro delle mezzali: Fabian Ruiz ci prova una volta difettando di mira, poi però si riscatta con gli interessi nel secondo tempo realizzando una rete bellissima. Demme ha maggiori difficoltà nell’impostazione. Il Brescia in mezzo fa densità e ha anche qualità con Tonali quando può ripartire: il giro palla è del Napoli che però non produce sussulti particolari.

Nella prima frazione la manovra è troppo piatta: gli azzurri stanno attenti a non sbilanciarsi e a tenere le posizioni per le marcature preventive ma pungono pochissimo dalla trequarti in su. Partita bloccata, equilibrio spezzato dal gol di Chancellor da palla inattiva. Nella ripresa cambia tutto: il Napoli torna a ringhiare alla Gattuso e vince una partita importantissima con la brutta immagine della curva bresciana per il coro lanciato contro i napoletani Coronavirus. Fonte: Il Mattino