Serie B: Il Frosinone di Alessandro Nesta sbanca il San Vito

Venerdì 21 febbraio ore 21:00

Cosenza-Frosinone 0-2 Dionisi (F) 14′, Novakovich (F) 20′

COSENZA (4-3-3): Perina, Casasola (Baez 70′), Anibal, Idda, Lazaar, Kanoute (Machach 86′), Sciaudone, Bruccini, Carretta, Asencio, Pierini (Schiavi 46′). A disposizione: Quintiero, Saracco, Schiavi, Corsi, Bittante, Monaco, Broh, Bahlouli, Machach, Prezioso, Sueva, Baez. Allenatore: Pillon.

FROSINONE (3-1-4-2): Bardi, Brighenti, Ariaudo, Capuano, Maiello, Salvi, Rodhen, Haas (Vitale 80′), D’ELia, Dionisi (Citro 92′), Novakovich. A disposizione: Iacobucci, Trovato, Vilardi, Krajnc, Szyminski, Zampano, Tribuzzi, Beghetto, Vitale, Luciani, Citro. Allenatore: Nesta.

Arbitro: Ros.

Ammoniti: Carretta (C) 22′, Kanoute (C) 27′, Bruccini (C) 60′, Maiello (F) 69′, Lazaar (C) 78′, Schiavi (C) 79′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 5′.

Primo tempo. Il primo brivido arriva all’8′ con Dionisi che prima supera con un tunnel Kanoute e poi calcia col destro a lato di un soffio, al 14′ ciociari in vantaggio con la zampata ravvicinata di Dionisi sul cross basso di Novakovich. Al 20′ gli ospiti raddoppiano le marcature con la girata proprio di Novakovich che riceve da Rodhen e trafigge Perina, nel finale di tempo non arriva la reazione dei Lupi così al duplice fischio si va a riposo con i ragazzi di Nesta avanti di due reti.

Secondo tempo. Nella ripresa sugli sviluppi di un corner Bruccini colpisce id testa ma bardi in volo salva i ciociari, al 59′ Lazaar calcia dai 30 metri ma l’estremo difensore frusinate sventa ancora una volta. Al 71′ Bruccini calcia di potenza direttamente su punizione ma Bardi in tuffo si dimostra provvidenziale, nel finale non arriva la reazione dei ragazzi di Pillon così al triplice fischio Nesta sale a 43 punti.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Benevento 57-Frosinone 43-Spezia 40-Crotone 37-Salernitana 36-Cittadella 36-Pordenone 36-Entella 35-Chievo 34-Empoli 33-Perugia 33-Pescara 32-Juve Stabia 32-Ascoli 31-Pisa 30-Venezia 28-Cremonese 26-Cosenza 23-Trapani 19-Livorno 14