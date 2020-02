TORNA ALLAN

Torna Allan tra i convocati dopo l’esclusione di Cagliari perché non aveva dato le giuste risposte a Gattuso in allenamento. Il brasiliano adesso ha dato le risposte che si attendeva il tecnico in questa settimana e fa parte del gruppo di Brescia: partirà inizialmente dalla panchina e dovrebbe trovare spazio a gara in corso anche per mettere minutaggio utile in vista del match di Champions League contro il Barcellona. Fonte: Il Mattino