SERIE A FEMMINILE – Big-match Milan-Fiorentina, trasferta per l’A.s. Roma

Per la serie A femminile sarà un’altra giornata di campionato davvero intensa e ci sarà su tutte il big-match per il vertice tra l’A.c. Milan e la Fiorentina. Trasferte per la capolista Juventus a Verona e l’A.s. Roma contro il Sassuolo. Ecco le partite.

Sassuolo-A.s. Roma

Hellas Verona-Juventus

Florentia-Orobica

Inter-Pink Sport Bari

Empoli Ladies-Tavagnacco

A.c. Milan-Fiorentina

A cura di Alessandro Sacco