CdM elogia l’onestà di Gattuso di scegliere il campionato al Barcellona

Se dovesse scegliere, Rino Gattuso metterebbe la firma per qualificarsi alla prossima Europa League e non battere il Barcellona. Nell’ edizione del Corriere del Mezzogiorno, si analizzano le parole del mister nella conferenza stampa di ieri: “Il coraggio delle scelte sta nell’ammettere che in questo momento l’obbiettivo è quello di vincere le partite in campionato. Ritornare nelle zone più alte in classifica è l’obbiettivo di Gattuso, sin dal suo arrivo. Risalire in campionato, facendo il prima possibile i 40 punti che allontanano le zone basse di classifica, e riportano il Napoli dove merita.