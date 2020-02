Messi parla degli altri, da Ronaldo a Neymar e del momento del Barça

Dopo essersi dilungato nello spiegare il momento di difficoltà del Barça, insistendo molto sul fatto di essere rimasto piuttosto dispiaciuto per l’esonero di Ernesto Valverde, che smentisce una volta di più la fastidiosa voce che lo vedrebbe fare il bello e il cattivo tempo tanto nel club come in Nazionale, Leo ha finito per parlare nuovamente dell’eterno rivale Cristiano Ronaldo. «Il Real senza di lui ha perso molto, ad iniziare dai 50 gol a stagione che garantiva. Non mi stupisce affatto che stia continuando a segnare a raffica». Poi si passa ad altri due colleghi, che la prossima estate potrebbero raggiungerlo in Catalogna. «Sarei felicissimo se Neymar tornasse. Sul campo è uno dei migliori al mondo e, per di più, ha la capacità di portare una particolare allegria all’interno dello spogliatoio. So che è pentito di essere andato a Parigi e che ha fatto di tutto per poter tornare già la scorsa estate». Ammirazione incondizionata anche per il compatriota Lautaro Martinez. «È un giocatore spettacolare. È forte, punta l’uomo, segna con continuità, lotta come un matto, si muove benissimo. È davvero completo, magari potesse venire davvero». Fonte: CdS