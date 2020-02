Soriano, AD Manchester City: “E-mail rubate fuori contesto”

IL CASO

«Stiamo ovviamente cercando una risoluzione anticipata attraverso un processo accurato ed equo e la mia speranza è che questo finisca prima dell’inizio dell’estate»: così l’ad del Manchester City, Ferran Soriano, in un’intervista ai canali ufficiali del club, torna sulla squalifica comminata dall’Uefa (2 anni di squalifica dalle coppe europee e 30 milioni di multa) per aver violato le regole del Fair play finanziario.

«Si tratta di accuse non vere. Il proprietario non ha messo soldi in questo club che non siano stati correttamente dichiarati. Siamo una squadra di calcio sostenibile. Siamo redditizi e non abbiamo debiti. I nostri conti sono stati esaminati molte volte e abbiamo sempre collaborato. Elencando prove inconfutabili del fatto che abbiamo agito in modo corretto. Abbiamo fornito le prove, ma alla fine la Camera investigativa FPF ha fatto affidamento più sulle e-mail rubate fuori contesto rispetto a tutte le altre prove che abbiamo fornito su ciò che è effettivamente accaduto». Fonte: Il Mattino