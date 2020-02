ATTACCO – Milik vuole giocare contro Balotelli ed è carico sui social

Il Napoli prosegue la preparazione in vista della sfida di domani sera allo stadio “Rigamonti” contro i padroni di casa del Brescia. In vista del match contro i ragazzi di Diego Lopez, il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso ha un dubbio in avanti, chi schierare tra Milik e Mertens, al fianco di Politano, avanti su Callejon e Insigne. Il polacco ieri si è allenato per intero con il gruppo e sui social è carico: “Concentrazione”. Ovviamente ad insidiarlo c’è Mertens ad un gol dall’agganciare Hamsik e due dal superarlo. La sensazione, come riporta il Corriere dello Sport, è che sia Milik il favorito, rispetto al belga nell’affrontare Balotelli e compagni.

La Redazione