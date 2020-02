Torna Thais e si parla di rinnovo: forse Allan tornerà a sorridere

Lunedì prossimo sua moglie Thais tornerà a Napoli e forse, Allan, ritroverà il sorriso. Il Napoli vuole “incontrarlo”, perchè lo ritiene importante per il progetto azzurro. Il rapporto con Gattuso resta propositivo: uno screzio a fine allenamento, non ha creato un casus belli. Tutto cominciò quando il Psg offrì 40 milioni al Napoli ed un contratto da 6 milioni al calciatore, il Napoli, forte di un contratto ancora lungo (che prevede ancora tre anni e la scadenza nel 2023) decise di tenere il punto. La società pensa ancora di proporre ad Allan un adeguamento di contratto per continuare a restare in azzurro. Bisognerà, però, aspettare il termine della stagione perché l’eventuale cifra (tra fisso e bonus) potrebbe variare se il Napoli sarà fuori dalle coppe, se parteciperà all’Europa League o, al momento un po’ più difficilmente, alla Champions. Il Napoli è disposto a fare uno sforzo che, ovviamente, non può arrivare agli standard parigini, ai quali Allan aveva fatto la bocca buona. Inoltre, si discuterà anche della clausola: sarà prevista in un eventuale rinnovo e potrebbe variare tra i 60 ed i 70 milioni. Lo si legge su Il Mattino