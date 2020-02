Fabio Capello consiglia: “Nel femminile si riducano il campo e le porte”

A margine della premiazione dei Laureus Awards, Fabio Capello, ex calciatore ed allenatore di Milan, Roma e Juventus e ct di rappresentative nazionali, ha espresso la sua opinione sul calcio femminile, suggerendo, quelli che secondo lui dovrebbero essere accorgimenti da adottare per il calcio in rosa: “Secondo me le ragazze dovrebbero giocare con porte più piccole e campi di dimensione ridotta, come succede per la rete di pallavolo ed i canestri del basket, che sono più bassi. (per questi ultimi, in verità, l’altezza è la stessa, 3,05 metri) Lo dico perchè ogni volta che c’è un tiro da lontano il portiere, nel calcio femminile, va in difficoltà, per questo si tira moltissimo dalla lunga distanza”. Il commento dell’ ex tecnico non è stato affatto denigratoria in merito alla questione, ma c’è da dire che l’espressione del collega Wenger, accanto a lui alla manifestazione, sembra alquanto perplesso. (Fonte, DNP)