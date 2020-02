Napoli/Barcellona, prezzi e polemiche dimenticati: si va verso il sold out

Tutto dimenticato, più o meno. Le polemiche sui prezzi così come il campionato deludente. La sfida è alle porte e, nonostante qualche piccola battuta d’arresto, la febbre sale. Napoli-Barcellona s’avvicina, la smania Champions un po’ ha risentito della delusione per la sconfitta con il Lecce (e s’è avvertita la frenata) e ora aspetta che ci sia l’effetto esattamente contrario per le vittorie in Coppa Italia con l’Inter e quella di domenica a Cagliari: sei giorni ancora sino al fischio d’inizio e se la media verrà rispettata, duemila e cinquecento paganti al giorno, Fuorigrotta diventerà Piedigrotta, com’è inevitabile che sia, per aspettare la colonna sonora, per far sentire la propria voce, per lasciare un’impronta o almeno tentare di farlo, credendoci per davvero.

CdS